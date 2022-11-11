Російська пропаганда, при цьому, намагається всіляко змазати програш у Херсоні, і тим більше усіма способами відокремити цей очевидний провал від Владіміра Путіна. Однак, схоже, що навіть росіяни розуміють масштаб цієї катастрофи та головного винуватця. 24 канал зібрав реакції західних політиків та аналітиків на деокуацію Херсонщини.

Актуально про звільнення Херсона: як Росія створювала ІПСО та пастки для ЗСУ, але отримала повний провал

Страшна ніч для росіян

В ніч з 10 на 11 листопада почався потужний штурм Херсонщини, і попри часткову інформаційну тишу від офіційних осіб України, почитавши повідомлення наших військових, а також російських воєнкорів, стало ясно – росіяни тікають, і тікають в паніці.

При цьому, певний час українці намагалися зберігати холодний розум, адже всі скиглення росіян могли бути частиною тієї пастки, про яку протягом останніх тижнів говорили в Генштабі та західні аналітики.

Напередодні відступу про можливі провокації з боку росіян висловився навіть президент Польщі Анджей Дуда. Слова Дуди передав голова кабінету президента Польщі Павел Шрот.

Президент підійшов до неї (інформації про відхід росіян з Херсона, – 24 канал) абсолютно спокійно, застеріг від ентузіазму. Тут можна підозрювати росіян у всіляких обманах і провокаціях,

– сказав Шрот.

Водночас експосол США в Росії Майкл Макфолл перерахував всі найбільші три поразки Росії після вторгнення в Україні та задав філософське питання: "а що ж буде наступним?".

Однак майже відразу стало очевидно, що за найкращими російськими традиціями, відступ військ Росії був організований вкрай жахливо, чому також здивувався оглядач британського The Telegraph.

Російські військові кореспонденти зазвичай найбільш гостро і раніше за всіх реагують на усі провали армії Росії на фронті. Тотальна істерика і скарги на військове командування сипалися протягом усієї ночі. Втім, деякі з них навіть намагалися зберігати оптимізм, фантазуючи про майбутній контрнаступ російських сил. Інша ж частина взагалі звинувачує довірливий Кремль у провалі міфічного "договорняка" та "зрадницьку" тактику української сторони, яка "б’є у спину" російським солдатам.



Істерики росіян через втечу з Херсона / скриншот

У НАТО заявили про чергову перемогу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, після оголошення про вихід російських військ з правобережної частини Херсонщини заявив, що українські сили продемонстрували здатність відтісняти російські війська та звільняти свої території.

Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсона. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно – Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон – це буде ще одна перемога України,

– заявив Столтенберг.

Водночас чи не першим на Заході, хто привітав Україну із приходом ЗСУ в Херсон став посол Євросоюзу Матті Маасікас.

Він опублікував світлину з центральної площі Свободи в Херсоні, де люди почали збиратись з символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз,

– прокоментував він.

Карл Більдт натомість впевнений – Путін втратить і Кремль.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала звільнення Херсона однією з найочікуваніших перемог українських сил.

Кремль роздав порцію заспокійливого народу Росії

Зранку, 11 листопада, посипалися перші повідомлення від офіційних осіб Росії. Дмітрій Пєсков у коментарі журналістам заявив, що Росія не знімає своїх претензій на Херсонську область, не зважаючи на відведення військ.

До теми Херсон був головним призом для Путіна, відступ Росії – серйозний удар, – CNN

Не забув речник Путіна і про кейс "мирни перемовин". За словами Пєскова, усі цілі так званої "спецоперації" можна вирішити шляхом діалогу, однак цей процес заморожений позицією України.

При цьому, Пєсков не уточнив, які саме цілі на сьогодні переслідує ця "спецоперація", адже про денацифікацію та демілітаризацію вони вже забули, як і про зміну політичного керівництва України. Враховуючи, що цілі війни Кремль постійно міняє, Пєсков просто в чергове закликав до перемовин.



Ба більше, напередодні початку активної втечі російських військ, свою риторику змінив і сам Владімір Путін. Виявилося, що Росія має справу вже не з наркоманами-неонацистами, і навіть не з сатаністами. На цей раз, Путін вже звертався до "українських партнерів", яким він нібито зробив жест доброї волі та закликав до "мирного рішення".

Очевидно, що Кремль ще якийсь час буде намагатися вивести Україну на перемовини після повної деокупації правобережжя Херсонщини. Росія почне вдавати, нібито цей відступ був спровокований бажанням до деескалації, а тому Україні слід піти на поступку і почати діалог.

Пропаганда намагається відокремити Путіна від очевидної поразки

Видання The New York Times звернуло увагу, що Владіміра Путіна знову приховують під час оголошення поганих новин. Анонсувати відступ російських військ змусили генерала Сєргєя Суровікіна, якого Кремль напередодні призначив командувачем усієї "спецоперації".

Пропаганда якийсь час намагалася ліпити з нього героя, який прийде та повністю переверне гру. Однак, цього не сталося. На тлі останніх подій його слова про "можливі важкі рішення" звучать, як анонс до відступу з Херсона.

Щоб трохи зменшити удар, активізувалися навіть Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров, які до цього лише й робили, що займалися атаками на російське військове командування. Цього разу вони навпаки захищали Суровікіна та навіть похвалили його за мудре рішення – зберегти життя солдатів.

При цьому, сам Владімір Путін залишається десь за лаштунками, намагаючись перечекати хвилю негативу та не замазатися у поразці. Втім, як зауважив Аббас Галлямов, у Росії встановлений персоналістський та самодержавний режим, тож кожен громадянин насправді розуміє, хто є головним винуватцем провалу у Херсоні.

Схоже, що ситуація потрохи виходить з-під контролю. Один з головних ідеологів сьогоднішнього режиму в Росії Алєксандр Дугін закликав ледь не стратити Путіна за такий провал у Херсоні. У своєму дописі він якраз наполягає на тому, що самодержавність російського диктатора веде не лише до абсолютної повноти влади, а також і до всебічної відповідальності за будь-який серйозний провал. При цьому, Дугін наполягає, що "влада в Росії більше не може здати нічого, ліміт вичерпано".

Будуть "справді великі наслідки" – дивіться історію Радянського Союзу

Колишній радник Путіна Сєргєй Марков попереджає, що наслідки втечі росіян з Херсону можуть стати неочікувано великими. Він вказує на намагання Путіна закривати очі на проблеми, займаючись іншими справами. Мовляв, Путін відійшов від питань війни до діалогу з лідерами Вірменії та ЦАР про сільгосппродукцію, зовсім забувши про фронт.

При цьому, Марков пише, що "здача" Херсона – це найбільша геополітична поразка Росії з часів розпаду СРСР і пророкує серйозні політичні проблеми. Він наполягає і на військових наслідках, адже після повної деокупації правобережжя Херсонщини, Україна зможе сконцентрувати увагу на інших ділянках фронту і так само збільшити тиск вже там.

Цікаво, що свого часу Путін назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою століття, і вже сьогодні самотужки спричинив подібну, однак тепер в межах самої Росії.

Після втечі росіян з Херсона знову прокинулися "миротворці"

Не встигли російські війська повністю залишити Херсонщину, як на Заході знову заговорили про перемовини. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан та президент Туреччини Реджеп Ердоган виступили за відновлення мирних перемовин.

І якщо позиція Орбана відома давно, як і його тісні зв'язки з Путиним, слова Ердогана, як завжди, дивують. Можливо турецький президент робить подібні кроки у бік Росії напередодні завершення терміну дії зернової угоди, щоб схилити Кремль до її перепідписання. Вона завершується 19 листопада, і Туреччина, як гарант цієї угоди, бажає пролонгувати її ще на рік, при цьому на кращих умовах.

Так чи інакше, подібні заклики у перший же день деокупації лише підтверджують намагання Кремля усіма силами досягти початку діалогу з Україною, а вихід з Херсону необхідний Кремлю як аргумент для заморозки конфлікту.

У США вважають, що час розмовляти ще не настав, але не всі

Натомість у США минув головний стрес останнього часу, а саме проміжні вибори, тож адміністрація Джо Байдена вважає, що тиск на Москву можна продовжувати, не переймаючись політичними наслідками.

При цьому всередині американського істеблішменту навіть почалися суперечки, щодо цього питання. Головний генерал США Марк Міллі вважає, що Україні слід піти на перемовини з Росією вже зараз, адже після деокупації Херсона наші перемовні позиції суттєво посилилися.

Міллі наполягає, що зима може сповільнити наступ України та зменшить можливість суттєвих змін на лінії фронту у майбутньому. При цьому, він окремо наголосив, що його позиція лише порада, і в жодному разі не тиск на Україну.

Натомість з генералом Міллі не згоді президент США Джо Байден та його радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Вони вважають, що сьогодні ще занадто рано починати про щось домовлятися з Путіним. Кремлівський диктатор ще не готовий до перемовин, при цьому, Україна навпаки, натхненна своїми успіхами, може продовжити деокупацію своєї землі.

Слід зауважити, що з Міллі також не погоджуються і в Інституті вивчення війни. Там вважають, що зимовий період навпаки може посилити український наступ. Західна допомога дає потужне підсилення українським силам до ведення бойових дій взимку, при цьому погано оснащенні росіяни навпаки ризикують ще більше послабити свої позиції на фронті.

Україна продовжить наступати

Очевидно, деокупація Херсона одне з найголовніших стратегічних досягнень України за останній час, як у військовому, так і у воєнному сенсі. Не лише українці отримали нову хвилю натхнення та підняття бойового духу. Це відчули також і на Заході. Уся суперечка щодо необхідності чи недоречності початку перемовин всього лише внутрішній діалог.

Сьогодні Україна вчергове довела світу, що перемогти Росію можна лише подальшим тиском та лише на полі бою. Вчорашнє "Росія тут назавжди" миттєво перетворюється на "Росія хоче зберегти життя особового складу" лише завдяки потужному тиску Збройних Сил України.

А сама ж деокупація Херсона демонструє Заходу не російські мирні наміри, а навпаки, дієвість військової допомоги, завдяки якій Україні вдається у дуже стислі терміни повертати захоплені окупантами території