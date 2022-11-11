Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Можна сказати, що сьогодні весь Херсон став синьо-жовтим.

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На одному з оприлюднених кадрах видно, як місцеві на центральній площі розгорнули кількаметровий синьо-жовтий стяг. Усі вони з квітами та плакатами зустрічають своїх визволителів – захисників Збройних Сил України. Раніше у центрі Херсона сили опору підняли український стяг.

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