Впрочем, Силы Юга берут под огневой контроль логистику захватчиков. Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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На левом берегу Днепра россияне уходят вглубь

По словам Гуменюк, гипотетически оккупанты могут угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать различные виды оружия.

Но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, тоже есть чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по подвижке вглубь от берега на 15 – 20 километров,

– рассказала представитель пресс-центра.

Гуменюк отметила, что украинские военные берут под огневой контроль логистические наземные пути врага. Следовательно, легкого подвоза резервов и боеприпасов для российских захватчиков не будет.

Кстати, на правом берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, это более 4870 квадратных километров, подчеркнула Гуменюк.

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