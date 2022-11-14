Россиянина задержала Служба безопасности Украины. Он является профессиональным военным 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил России.
Читайте также Новый предатель: житель многострадальной Салтовки сдавал позиции украинского ПВО в Харьковской области
Что оккупант планировал делать на украинской земле
Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным",
– сообщили в СБУ.
Он рассказал сотрудникам нашей Службы безопасности, что его зовут Николай Кривошеев, родом оккупант из Алтая. Он профессиональный военный 69-й бригады, которая дислоцируется в Хабаровском крае.
Кроме того, наша Служба безопасности установила, что враг планировал в освобожденном от оккупантов Херсоне:
- собирать информацию;
- корректировать огонь по ВСУ;
- проводить диверсии.
В СБУ отметили, что оккупанта еще ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности. Ведь те документируют преступления российских захватчиков.
СБУ задержала оккупанта: смотрите видео
Последние важные разоблачения СБУ
- 12 ноября Служба безопасности Украины вместе с полицией и областной администрацией вернулись в Херсон. Там они проводят стабилизационные мероприятия.
- Кроме того, в городе работают подразделения ГСЧС, разминирующие территорию. В целом, государственные органы делают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в городе.
- Что касается коллаборантов, то они сбежали из Херсона еще перед российскими военными. Главная редактор ОО "Движение Честно" Ирина Федоров заявила, что на Херсонщине уже зафиксировали 102 государственных предателя. В списке много депутатов местных советов и местного уровня, а также политиков и правоохранителей. Меньше тех, кто корректировал огонь.
Смотрите также – СБУ разоблачили информацию, как в России заманивают мужчин на войну: видео