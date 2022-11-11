На Западе Украины хотели создать так называемые "народные республики". Сотрудники СБУ помешали планам Кремля весной, когда задержали руководителей этих "общественных организаций".
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На Западе планировали создать "народные республики"
СБУ удалось выйти на российского идеолога государственного переворота. Он связан со спецслужбами страны-террориста и координировался отдельными представителями администрации президента.
Следователи установили, что подозреваемый является основателем общественных структур на территории России, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех "славянских" государств:
- Украины,
- России,
- Беларуси.
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После Революции достоинства и начала российской агрессии злоумышленник работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины.
Для этого россиянин сговорился с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором кума Путина Виктора Медведчука, пообещав ему оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.
По этой договоренности использовались созданные на территории России и Украины общественные организации и фонды. Посредством них наладили схему поступления денег с территории страны-террористки.
Перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота,
– говорится в сообщении.
Следователи СБУ подозревают россиянина в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Смотрите фото, найденные во время обыска / Фото СБУ
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