Таким образом, киберспециалисты разоблачили еще одного вражеского корректировщика на востоке нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Как вражеский агент работал на оккупантов
Как стало известно, в Харькове задержан приспешник российских захватчиков, который передавал врагу разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.
Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.
Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Задержан житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.
Летом этого года он начал искать через соцсети пути "выхода" на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого предатель выкладывал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений ВСУ.
После того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинского ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.
СБУ разоблачила предателя / фото Служба безопасности Украины
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Что угрожает предателю
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ часто разоблачает предателей Украины
- Недавно Служба безопасности Украины установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск России, активно участвовавшего в боевых действиях против ВСУ на востоке Украины.
- Также в Украине задержан блогер Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне.
- Кстати, враждебная диверсионно-разведывательная группа хотела убить командующих сил спецопераций Украины. Предателей разоблачили в Киеве.
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