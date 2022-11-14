Таким образом, киберспециалисты разоблачили еще одного вражеского корректировщика на востоке нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как вражеский агент работал на оккупантов

Как стало известно, в Харькове задержан приспешник российских захватчиков, который передавал врагу разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Задержан житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

Летом этого года он начал искать через соцсети пути "выхода" на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого предатель выкладывал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений ВСУ.

После того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинского ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.

Заметим! Салтовка – один из наиболее населенных районов города. Во время вторжения России в Украину этот район сильно пострадал от российских бомбардировок.

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Что угрожает предателю

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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