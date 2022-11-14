Теперь российский злоумышленник проведет за решеткой 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Россиянин обстреливал гражданских в Мариуполе

Оказалось, как оператор-наводчик танка Т72 оккупантов произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

Захватчика удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длительную карьеру" в террористических группировках "ДНР":

присоединился к террористам еще в 2014 году;

воевал в 5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика;

был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";

находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты" народной милиции "ДНР";

в начале полномасштабного вторжения России он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.



Россиянин обстреливал гражданских в Мариуполе / фото СБУ



Теперь оккупанту грозит тюрьма / фото СБУ

Что грозит оккупанту

Суд признал россиянина виновным по двум статьям:

о государственной измене;

о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности.

СБУ разоблачила генерала российского спецназа

Находясь в составе оккупационной группировки, генерал организовывал подготовку и координировал деятельность российских диверсионно-разведывательных групп Донецкого направления. Под его руководством ДРГ пытались прорываться через линию фронта.

Злоумышленником оказался "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был "командирован" в состав террористической организации "ДНР".

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