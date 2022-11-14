Тепер російський зловмисник проведе за ґратами 12 років. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Росіянин обстрілював цивільних у Маріуполі

Виявилось, як оператор-навідник танку Т72 окупант здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Загарбника вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Під час слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":

приєднався до терористів ще у 2014 році;

воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "ДНР" на посаді кулеметника;

був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";

перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "ДНР";

на початку повномасштабного вторгнення Росії він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.



Росіянин, який обстрілював цивільних у Маріуполі / фото СБУ



Тепер окупанту загрожує в'язниця / фото СБУ

Що загрожує окупанту

Наразі суд визнав росіянина винним за двома статтями:

про державну зраду;

про створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності.

СБУ викрила генерала російського спецназу

Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, генерал організовував підготовку та координував діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Під його керівництвом ДРГ намагалися прориватися через лінію фронту.

Зловмисником виявився "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож", який ще у 2014 році був "відряджений" до складу терористичної організації "ДНР".

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