Російському генералу повідомили про підозру. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

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СБУ викрила генерала російського спецназу

Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, генерал організовував підготовку та координував діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

Під його керівництвом ворожі ДРГ намагалися прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Як виявилось, зловмисником є "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож", який ще у 2014 році був "відряджений" до складу терористичної організації "ДНР".

Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному Кавказі.

Саме цей генерал командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням "Стрєлкова" і їхніми подальшими діями проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ Росії та учасники терористичних угруповань "ДНР".



СБУ викрила генерала російського спецназу / фото Служби безпеки



Зловмисником є "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож" / фото Генпрокурора



Російському генералу повідомили про підозру / фото Офіс генпрокурора

Що загрожує загарбнику

У підсумку слідчі СБУ повідомили російському генералу про підозру за статтею про участь у терористичній організації та сприяння її діяльності. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала іноземного блогера, який працював на заборонений російський телеканал Russia Today і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні ютуб і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

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