Наразі тривають досудові розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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СБУ затримала російського блогера

Серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia Today і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні ютуб і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

У своїх дописах і відеосюжетах блогер підтримував збройну агресію Росії і виправдовував воєнні злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського Russia Today.

Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкньюз. СБУ задокументувала факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників. Наразі їм повідомили про підозру.

На Дніпропетровщині викрили пропагандистів

Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалась отримати російський паспорт.

Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади. Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із відповідними доказами.

Наразі ворожій поплічниці повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність, а її "колезі" – за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

СБУ викрила зрадників України / фото Служба безпеки

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала блогера з Запоріжжя. Він передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.

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