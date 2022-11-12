О возвращении в Херсон отчитался глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. На опубликованном заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко видео видно, что рядом с главой ОВА находятся представители силовых структур.
Обратите внимание В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение, но есть определенные проблемы
Город возвращают к нормальной жизни
Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсон вернулись областная и городская военная администрации. Кроме того, правоохранители и сотрудники СБУ также находятся в городе.
Также в Херсоне работают подразделения ГСЧС, которые разминируют территорию. Все мероприятия направлены на восстановление нормальной жизни в Херсоне.
Янушевич отчитался президенту о возвращении в Херсон: смотрите видео
Впоследствии глава Херсонской ОВА опубликовал еще одно видео из центра Херсона, где видна толпа с украинскими флагами, ведь херсонцы продолжают праздновать освобождение. Ярослав Янушевич поблагодарил Вооруженные Силы за колоссальные усилия, благодаря которым удалось освободить город. Также руководитель ОВА поблагодарил президента за доверие и возможность работать в Херсоне.
Янушевич записал обращение из центра Херсона: смотрите видео