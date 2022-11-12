О возвращении в Херсон отчитался глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. На опубликованном заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко видео видно, что рядом с главой ОВА находятся представители силовых структур.

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Город возвращают к нормальной жизни

Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсон вернулись областная и городская военная администрации. Кроме того, правоохранители и сотрудники СБУ также находятся в городе.

Также в Херсоне работают подразделения ГСЧС, которые разминируют территорию. Все мероприятия направлены на восстановление нормальной жизни в Херсоне.

Янушевич отчитался президенту о возвращении в Херсон: смотрите видео

Впоследствии глава Херсонской ОВА опубликовал еще одно видео из центра Херсона, где видна толпа с украинскими флагами, ведь херсонцы продолжают праздновать освобождение. Ярослав Янушевич поблагодарил Вооруженные Силы за колоссальные усилия, благодаря которым удалось освободить город. Также руководитель ОВА поблагодарил президента за доверие и возможность работать в Херсоне.

Янушевич записал обращение из центра Херсона: смотрите видео

Обратите внимание! Ярослав Янушевич вступил в должность главы Херсонской ОВА 4 августа 2022 года. В должности он сменил Геннадия Лагуту, которого президент уволил в июле.