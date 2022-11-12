В частности, за последние сутки оккупанты продолжают вести активную оборону по всей линии столкновения, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы различных калибров и минометы. И ВСУ есть, что на это ответить.

Сможет ли Украина уничтожить логистику России без ударов по ее территории.

Действия россиян на Юге

Из сводкам ОК известно, что на юге враги обустраивают фортификацию оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории. При этом они обстреливают позиции Сил обороны и только что освобождены населенные пункты Херсонской и Николаевской областей, применяя:

реактивные системы залпового огня,

артиллерийские системы разных калибров,

минометы.

К счастью, за последние сутки на Юге обошлось без человеческих потерь и пострадавших. Врагу удалось разрушить и повредить человеческие дома.

Также известно, что они ведут воздушную разведку с целью выявления позиций Украины и корректировки огня артиллерии. Так, в ОК за последнюю ночь отметили полеты около полутора десятков беспилотных шпионов в Бериславском, Херсонском и Каховском районах Херсонской области.

Ответ Украины

Конечно, не было покоя оккупантам от защитников Украины. В ОК "Юг" сообщили, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны наносили удары по:

новых позициях врага,

районах сосредоточения живой силы, техники и вооружения

Из-за активного ведения боевых действий пока точные потери противника не известны, однако в путешествии заявили, что они разведываются. Поэтому стоит ожидать дальнейших хороших новостей от военных.

Общие потери России за последние сутки

Утром 12 ноября Генштаб сообщил, что за последние сутки войскам Украины удалось уничтожить 810 российских захватчиков. Вместе с ними счетчик потерь захватчиков достиг отметки в 80 210 человек.

Также россияне теряют и свою технику, которую защитники не только трофеят, но и активно уничтожают. Только за 1 сутки 11 ноября украинцы уничтожили:

24 танка (общее количество – 2838);

34 боевых бронированных машин (5730);

20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4279);

12 артиллерийских систем (1829);

1 БпЛА оперативно-тактического уровня (1506);

1 единица специальной техники (160).

Замечательный побег оккупантов из Херсона: смотрите видео