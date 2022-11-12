Наши защитники мастерски уничтожают войско Путина на украинской земле. Потери неприятеля уже превысили 80 000 тыщ. Детальнее об этом информирует 24 канал.

Более 80 000 "двухстотых" оккупантов

Украинские воины только за сутки, 11 ноября, уничтожили 810 российских захватчиков . Общее количество убитых врагов достигло не менее 80 210 человек.

Колоссальные потери русской армии в технике:

танков – 2838 (+24) единиц;

боевых бронированных машин – 5730 (+34) единиц;

артиллерийских систем – 1829 (+12) единиц;

РСЗО – 393 единицы;

средства ПВО – 205 единиц;

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1) единиц;

крылатые ракеты – 399 единиц;

корабли/катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) единиц;

специальная техника – 160 (+1) единиц.