В ОК "Юг" отметили, что после того, как основные российские подразделения отошли с правого берега, они взорвали Антоновские мосты. Это оккупанты сделали, чтобы усложнить продвижение ВСУ.

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Россияне били из Кинбурской косы по Николаевщине

Не в состоянии противостоять украинской армии, вражеские войска продолжают обстреливать гражданское население. Так они били из "Градов" и "Ураганов" по Никопольщине: есть двое раненых. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Николаевщине.

Тем временем Силы обороны удачно попали в штаб россиян в Красном Маяке на Херсонщине. Предварительно погибли 30 врагов, также уничтожили 2 танка и 4 грузовика.

Какие потери понес враг на южном направлении:

Украинская авиация дважды ударила по живой силе противника в Бериславском и Херсонском районах.

Подтверждена ликвидация 25 врагов.

Уничтожены 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники.

Также россияне остались без состава боеприпасов в Каховском районе.

Обратите внимание! Враг в Черном море разместил 21 корабль. На боевом дежурстве – 2 надводных ракетоносителя.

Какая ситуация на Херсонском направлении / Видео ОК "Юг":

ВСУ деоккупируют Юг Украины: какие последние новости

В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники освободили уже около 3 тысяч квадратных километров территории.

Однако в ВСУ отмечают, что враги отступили не полностью, часть из них до сих пор остается на правом берегу Днепра.

Во время отступления враг взорвал за собой основные мосты, чтобы помешать ВСУ.

В Минобороны говорят, что зачистка только областного центра может длиться не одну неделю.

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