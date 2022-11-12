В ОК "Юг" отметили, что после того, как основные российские подразделения отошли с правого берега, они взорвали Антоновские мосты. Это оккупанты сделали, чтобы усложнить продвижение ВСУ.
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Россияне били из Кинбурской косы по Николаевщине
Не в состоянии противостоять украинской армии, вражеские войска продолжают обстреливать гражданское население. Так они били из "Градов" и "Ураганов" по Никопольщине: есть двое раненых. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Николаевщине.
Тем временем Силы обороны удачно попали в штаб россиян в Красном Маяке на Херсонщине. Предварительно погибли 30 врагов, также уничтожили 2 танка и 4 грузовика.
Какие потери понес враг на южном направлении:
- Украинская авиация дважды ударила по живой силе противника в Бериславском и Херсонском районах.
- Подтверждена ликвидация 25 врагов.
- Уничтожены 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники.
- Также россияне остались без состава боеприпасов в Каховском районе.
Какая ситуация на Херсонском направлении / Видео ОК "Юг":
ВСУ деоккупируют Юг Украины: какие последние новости
- В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники освободили уже около 3 тысяч квадратных километров территории.
- Однако в ВСУ отмечают, что враги отступили не полностью, часть из них до сих пор остается на правом берегу Днепра.
- Во время отступления враг взорвал за собой основные мосты, чтобы помешать ВСУ.
- В Минобороны говорят, что зачистка только областного центра может длиться не одну неделю.
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