Несмотря на заявления российского командования, что российские солдаты не остались на правом берегу Днепра, следует быть осмотрительными. Об этом сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Свежие цифры по площади деоккупированных территорий

Как сообщает Гуменюк, Украина не спешит озвучивать всю информацию о деоккупированных городах и селах на Юге нашего государства, поскольку в населенных пунктах все еще могут оставаться враждебные диверсионно-разведывательные группы. Однако некоторые цифры она озвучила.

Если в предыдущие сутки (10 ноября – 24 канал) мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня – это уже более 3 тысяч квадратных километров,

– сказала глава пресс-центра ОК "Юг".

Однако она отметила, что есть еще территории, на которых могут быть враги – это нужно учитывать.

Деоккупированные территории Херсона на карте

Освобождение Херсона: актуальная информация

Стало известно 11 ноября, что украинская армия вошла в Херсон. Местные с радостью и улыбками поздравляли наших солдат и в честь освобождения города развернули большой флаг Украины.

Кроме того, советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в Херсонской области уже функционирует украинское телевидение. Оккупантам не удалось уничтожить все антенны и лишить людей мобильной, телевизионной и других видов связи.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, пойдет ли наше государство на уступки России после успехов наших военных на Юге. Он отметил, что Украина – это "не холодильник, поэтому она не будет замораживать войну".

В целом можно констатировать, что ВСУ закрепляются в Херсонской области и будут устанавливать блокпосты. Наши военнослужащие готовятся к полному разминированию территорий и контролю над регионом.

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