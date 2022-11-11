Да, ВСУ 11 ноября зашли не только в Херсон. Сине-желтые флаги развевались в селах и поселках региона, передает 24 канал.

Важно ВСУ уже в Херсоне, люди празднуют увольнение: что происходит в городе

Подборка уволенных населенных пунктов

Обнародовали видео, что ВСУ уволили села Лиманец и Новотягинка . Их радостно встречали местные жители.

Лиманец на карте:

Под аплодисменты украинских защитников встречали жители Музыковки в Херсонском районе.

Музыковка на карте:

Подразделения 515 батальона Бригады Богуна уволили населенный пункт Новорайск . Он находится в Бериславском районе.

Новорайск на карте:



Новорайск уволили / Фото с телеграммы бригады Богуна

На Бериславщине сине-желтые флаги также развевались и в Змиевке. Флаг подняли бойцы 60 бригады, 96 отдельного батальона.

Змеевка на карте:

Далее наши воины освободили Миролюбовку и Камышаны . Их тоже встретили местные. Из толпы звучало: "Ребята, держитесь".

Село Волшебное также вернулось под контроль ВСУ. Видео оттуда обнародовал военный Роман Костенко. Он написал, что "дома", поскольку это его родная деревня.

Волшебное деоккупировали: видео

Домой вернулись села Веривка и Нововасиловка.



Жители Веревки / Фото с телеграммы

Веревка на карте:

Кроме того, уже появились кадры и из Ингульца , куда тоже вошли ВСУ.

Заметим, что украинские защитники уже 11 ноября в Херсоне. Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что силы обороны находятся на подступах, а спецназовцы – в городе.

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