Да, ВСУ 11 ноября зашли не только в Херсон. Сине-желтые флаги развевались в селах и поселках региона, передает 24 канал.
Важно ВСУ уже в Херсоне, люди празднуют увольнение: что происходит в городе
Подборка уволенных населенных пунктов
Обнародовали видео, что ВСУ уволили села Лиманец и Новотягинка . Их радостно встречали местные жители.
Лиманец на карте:
Под аплодисменты украинских защитников встречали жители Музыковки в Херсонском районе.
Музыковка на карте:
Подразделения 515 батальона Бригады Богуна уволили населенный пункт Новорайск . Он находится в Бериславском районе.
Новорайск на карте:
Новорайск уволили / Фото с телеграммы бригады Богуна
На Бериславщине сине-желтые флаги также развевались и в Змиевке. Флаг подняли бойцы 60 бригады, 96 отдельного батальона.
Змеевка на карте:
Далее наши воины освободили Миролюбовку и Камышаны . Их тоже встретили местные. Из толпы звучало: "Ребята, держитесь".
Село Волшебное также вернулось под контроль ВСУ. Видео оттуда обнародовал военный Роман Костенко. Он написал, что "дома", поскольку это его родная деревня.
Волшебное деоккупировали: видео
Домой вернулись села Веривка и Нововасиловка.
Жители Веревки / Фото с телеграммы
Веревка на карте:
Кроме того, уже появились кадры и из Ингульца , куда тоже вошли ВСУ.
Заметим, что украинские защитники уже 11 ноября в Херсоне. Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что силы обороны находятся на подступах, а спецназовцы – в городе.
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