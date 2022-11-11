Попри заяви російського командування, що російських солдатів не залишилось на правому березі Дніпра, варто бути обачними. Про це сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Читайте також Блискуча операція та порівняння з розвалом СРСР: як світ реагує на звільнення Херсона

Свіжі цифри щодо площі деокупованих територій

Як повідомляє Гуменюк, Україна не поспішає озвучувати усю інформацію про деокуповані міста та села на Півдні нашої держави, оскільки в населених пунктах все ще можуть залишатися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак певні цифри вона озвучила.

Якщо попередню добу (10 листопада – 24 канал) ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні – це вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів,

– сказала очільниця пресцентру ОК "Південь".