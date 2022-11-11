Також в Херсоні проведуть фільтрацію для того, щоб виявити можливі ворожі ДРГ, які могли залишитися в місті. Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Яка ситуація в місті

За його словами, роботи ще дуже багато. Але цивільна влада поки немає доступу до звільнених населених пунктів та безпосередньо Херсона.

До того ж в місті дуже поганий зв'язок, а в більшій частині Херсона його взагалі немає, як і електроенергії. У деяких районах також відсутнє водопостачання.

Оцінити рівень пошкодження інфраструктури ми зможемо тільки після того, як військові дадуть добро на те, щоб ми почали там працювати,

– повідомив заступник голови Херсонської облради.

Повертатися до Херсона ще зарано

Ба більше, Херсонська ОВА вже розробила план дії щодо гуманітарного забезпечення звільнених населених пунктів. Відповідний план містить такі пункти як:

надання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям;

поновлення інфраструктури, тобто створення безпечних та комфортних умов для життя людей.

Утім, Соболевський наголосив, що повертатися до Херсона ще зарано, оскільки це дуже небезпечно.

Напередодні з'явилася інформація, що окупанти підірвали Херсонську ТЕЦ, Обленерго та водоканал. За словами заступника голови Херсонської облради, місцева влада працює над встановленням правдивості цієї інформації, але поки не може її підтвердити або спростувати. Однак відомо, що частково пошкодження там дійсно є.

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