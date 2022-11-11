Люди вийшли на вулиці Херсона з українськими прапорами. Про це інформує 24 канал.

Важливо На Херсонщині ще звільнили Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине: яскраві фото та відео

У Херсоні люди чекають на ЗСУ

Херсон, зараз! Люди зустрічають ЗСУ,

– повідомляє херсонський журналіст Костянтин Риженко.

У Херсоні чекають на ЗСУ / фото Костянтин Риженко

Місцеві жителі повідомляють, що наші військові вже зайшли у Херсон.



ЗСУ зустрічають у Херсоні / фото Костянтин Риженко

До речі, у селах під Херсоном місцеві жителі зривають і палять пропагандистські білборди, а також вивішують українські прапори.

Під Херсон позбуваються російської символіки: дивіться відео

Варте уваги – Як у російських воєнкорів "бомбить" через Херсон