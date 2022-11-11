Таким чином, українські захисники звільнили населені пункти від російських загарбників. Про це інформує 24 канал.
До теми Окупанти б'ються за човни, Генштаб підтвердив звільнення селищ: що відбувається біля Херсона
ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів
У мережі опублікували кадри, на яких можна побачити, як Збройні Сили України увійшли до звільнених населених пунктів Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине. Усі вони розташовані у Херсонській області.
ЗСУ звільнили Львівські Отруби та Високе / фото DeepState
28-ма окрема механізована бригада ЗСУ вже у населеному пункті Клапая, що біля Чорнобаївки: дивіться відео
Українські воїни зайшли у село Клапая / фото DeepState
Українські воїни звільнили Чайкине: дивіться відео
Де розташовані звільнені населені пункти: дивіться карту
Яка ситуація на Херсонщині
- Після 9 листопада ЗСУ почали активніше просуватися Херсонською областю.
- Лише за одну добу українські воїни вигнали окупантів з 12 населених пунктів регіону, а з 1 жовтня просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Півдні, заявив, що ніхто не робить "жестів доброї волі", все виборюють ЗСУ в битвах з ворогом.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росіяни не можуть за 1 – 2 дні забрати всі свої війська з Херсона. На це піде щонайменше тиждень.
- Представник української розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що на правому березі Дніпра перебувають 20 тисяч окупантів. Це половина з тієї кількості російських солдатів, які дислокувалися в регіоні.
- Нагадаємо, що окупанти могли підірвати у Херсоні котельні й об’єкт обленерго. Також повідомлялося, що росіяни підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
Варте уваги – ЗСУ повністю звільнили всю Миколаївську область: дивіться відео