Таким чином, українські захисники звільнили населені пункти від російських загарбників. Про це інформує 24 канал.

До теми Окупанти б'ються за човни, Генштаб підтвердив звільнення селищ: що відбувається біля Херсона

ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів

У мережі опублікували кадри, на яких можна побачити, як Збройні Сили України увійшли до звільнених населених пунктів Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине. Усі вони розташовані у Херсонській області.



ЗСУ звільнили Львівські Отруби та Високе / фото DeepState

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ вже у населеному пункті Клапая, що біля Чорнобаївки: дивіться відео



Українські воїни зайшли у село Клапая / фото DeepState

Українські воїни звільнили Чайкине: дивіться відео

Де розташовані звільнені населені пункти: дивіться карту

Яка ситуація на Херсонщині

Варте уваги – ЗСУ повністю звільнили всю Миколаївську область: дивіться відео