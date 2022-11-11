Таким образом, украинские защитники освободили населенные пункты от российских захватчиков. Об этом сообщает 24 канал.

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ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов

В сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как Вооруженные Силы Украины вошли в освобожденные населенные пункты Львовские Отрубы, Высокое, Клапая и Чайкино. Все они находятся в Херсонской области.



ВСУ освободили Львовские Отрубы и Высокое / фото DeepState

28-я отдельная механизированная бригада ВСУ уже в населенном пункте Клапая, что возле Чернобаевки: смотрите видео



Украинские воины зашли в деревню Клапая / фото DeepState

Украинские воины освободили Чайкино: смотрите видео

Где расположены освобожденные населенные пункты: см. карту

Какая ситуация в Херсонской области

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