Сообщается, что россияне перед отступлением начали уничтожать Херсон. По предварительной информации, россияне могли взорвать в городе котельные, объект облэнерго и телецентр, сообщает 24 канал.

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Что известно

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова в эфире телемарафона сообщила, что один из источников ей рассказал, что в городе взорвана телебашня. Однако пока этому нет подтверждения.

При этом в городе почти отсутствует связь, нет света, проблемы с теплоснабжением. Люди ходят подзаряжать телефоны по отдельному адресу, но связаться с местными очень трудно.

В свою очередь издание "МОСТ" пишет, что телебашня цела, но взорван телецентр рядом с ней. Также, по словам журналистов, взорваны котельные и объект облэнерго.

Сколько человек сейчас находится в Херсоне

Лагута считает, что сейчас во временно оккупированном Херсоне от 70 тысяч до 100 тысяч человек.

Это гипотетически, поскольку мы понимаем, что по состоянию на 14 февраля в Херсонской территориальной общине насчитывалось 133 тысячи населения. И то, какое было оживленное движение на выезд, то можем предположить именно такие цифры,

– сказала она.

Глава Херсонской ОВА сказала, что на Левый берег выехали не более 4 – 5 тысяч жителей. Она подчеркнула, что это принудительная депортация населения на ту сторону, которая продолжается до сих пор.

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