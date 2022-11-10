Так, если представить, что российские захватчики действительно готовятся к уличным боям в Херсоне, то есть логика в заминировании территорий в городе. Однако для этого нужно большое количество подготовленных слаженных групп. Такое мнение 24 каналу озвучил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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В Херсоне вряд ли будут уличные бои

А их по состоянию на сегодняшний день в Херсоне нет. Кроме того, там вообще не наблюдается большое количество российских военных. По словам местных, создается впечатление, что в городе вообще "серая зона" – партизаны снимают российские флаги, а оккупантов никто не видит.

Кстати, историю с уличными боями распространяли сами россияне, когда создавали панику для того, чтобы как можно больше людей уехало из Херсона.

– заметил Хлань.

По его словам, даже если представить, что захватчики где-то в Херсоне остались, то как они будут отходить во время наступления ВСУ, ведь город расположен в стороне от переправ, которыми пользуется враг. Однако, по мнению Хланя, уличных сражений в городе не будет.

"Будут ли провокации? Конечно будут, но я не вижу логики в прогнозировании уличных боев", – подытожил депутат Херсонского областного совета.

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