Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у ВСУ еще много работы по освобождению правобережной Херсонщины.

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Сколько может продолжаться бегство оккупантов из Херсона

Коваленко отметил, что процесс выхода россиян начался несколько недель назад, когда они вывели своих военных врачей и разворовали все оборудование, которое было в медицинских учреждениях на правом берегу Херсонской области, и даже лекарства из аптек.

Затем, по его словам, это продолжилось эвакуацией артиллерии, а на прошлой неделе оккупанты уже сворачивали системы связи. Это все указывало на то, что они не намерены держать правобережную Херсонщину до последнего военнослужащего.

Когда они начали уничтожать мосты, это уже говорило о том, что они полностью отказываются от какой-либо масштабной обороны. Все, что они будут делать сейчас прежде всего, – это, действительно, продолжать вывод своих войск и тормозить наше контрнаступление,

– заявил Коваленко.

То есть, заметил он, это не значит, что мы будем сейчас ехать в Херсон и нам никто не будет мешать. На самом деле, боевые действия будут продолжаться, в каждом населенном пункте будет проходить зачистка, выявление диверсионных групп. Большой проблемой является также разминирование как населенных пунктов, так и путей.

То есть проблем у Вооруженных Сил Украины еще большое количество, именно по освобождению правобережной Херсонщины,

– заметил военно-политический обозреватель.

Он добавил, что фактически можно говорить, что сам процесс продвижения наших защитников и непосредственно бегство российских оккупантов может занять от одной до двух недель.

Коваленко предположил, сколько времени займет выход россиян из Херсона и когда туда зайдут ВСУ: смотрите видео

Когда ВСУ могут освободить правобережье Херсонщины

Коваленко считает, что всю правобережную часть Херсонщины освободят до конца ноября, максимум – начало декабря. Освобождение этих территорий будет происходить не каким-нибудь клином, а ВСУ будут "толкать фронт", чтобы наши подразделения ни в коем случае не оказались в окружении и оккупанты не смогли им перерезать пути снабжения.

Будет как раз толкаться фронт. Это немного дольше, но прежде всего – безопасность наших военнослужащих,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

По его словам, мы можем рассчитывать на взятие оккупантов в плен, их будет несколько меньше, чем на Харьковском плацдарме. Но обменный фонд будет пополняться. В то же время не будет происходить каких-либо крупных оцеплений подразделений россиян, будут исключительно те подразделения, которые потеряли связь с командованием.

Что касается техники – да, мы будем иметь достаточно большое количество трофейной техники разнообразной номенклатуры, но прежде всего – это именно та техника, которую сегодня не выгодно эвакуировать на левый берег,

– заметил Коваленко.

По его мнению, это могут быть танки Т-62 и другие бронированные боевые машины. Конечно, оккупанты будут выводить наиболее ценную для них технику, а также ту, которую могут вывезти наиболее быстро.

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