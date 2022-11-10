Так, якщо уявити, що російські загарбники дійсно готуються до вуличних боїв в Херсоні, то є логіка в замінуваннях територій у місті. Однак для цього треба велика кількість підготовлених злагоджених груп. Таку думку 24 каналу озвучив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
Важливе Росія виводить війська, у населених пунктах з'являються прапори: що відбувається біля Херсона
У Херсоні навряд будуть вуличні бої
А їх станом на сьогодні в Херсоні немає. Крім того, там взагалі не спостерігається великої кількості російських військових. За словами місцевих, складається враження, що в місті взагалі "сіра зона" – партизани знімають російські прапори, а окупантів ніхто не бачить.
До речі, історію з вуличними боями розповсюджували самі росіяни, коли створювали паніку для того, щоб якомога більше людей виїхало з Херсона,
– зауважив Хлань.
За його словами, навіть якщо уявити, що загарбники десь в Херсоні таки лишилися, то як вони відходитимуть під час наступу ЗСУ, адже місто розташоване в стороні від переправ, якими користується ворог. Однак, на думку Хланя, вуличних боїв у місті не буде.
"Чи будуть провокації? Звичайно будуть, але я не бачу логіки в прогнозуванні вуличних боїв", – підсумував депутат Херсонської обласної ради.
Хлань спрогнозував, чи будуть вуличні бої в Херсоні: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині: актуальна інформація
- Наші захисники витісняють російських окупантів на Херсонщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загальна площа відвойованої території сягає до 1381 квадратних кілометрів. Крім того, Україна відновила контроль над 41 населеним пунктом області.
- 9 листопада командувач окупаційними військами Росії в Україні Сєргєй Суровікін оголосив про вимушений вихід загарбників з Херсона. Росіяни планують організовувати оборону на лівому березі Дніпра.
- Олександр Коваленко зазначив, що процес виходу росіян з міста розпочався кілька тижнів тому. Спочатку вони вивели своїх військових лікарів, артилерію, а потім згортали системи зв'язку. А знищення мостів свідчило про те, що окупанти повністю відмовляються від якоїсь масштабної оборони.
- Після звільнення Херсона Україна отримає можливість передислокувати свої війська на інші напрямки. На думку міжнародного оглядача Івана Яковини, продовження українського контрнаступу слід чекати або на Луганщині, або ж на Запоріжжі.