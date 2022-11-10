Так, якщо уявити, що російські загарбники дійсно готуються до вуличних боїв в Херсоні, то є логіка в замінуваннях територій у місті. Однак для цього треба велика кількість підготовлених злагоджених груп. Таку думку 24 каналу озвучив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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У Херсоні навряд будуть вуличні бої

А їх станом на сьогодні в Херсоні немає. Крім того, там взагалі не спостерігається великої кількості російських військових. За словами місцевих, складається враження, що в місті взагалі "сіра зона" – партизани знімають російські прапори, а окупантів ніхто не бачить.

До речі, історію з вуличними боями розповсюджували самі росіяни, коли створювали паніку для того, щоб якомога більше людей виїхало з Херсона,

– зауважив Хлань.

За його словами, навіть якщо уявити, що загарбники десь в Херсоні таки лишилися, то як вони відходитимуть під час наступу ЗСУ, адже місто розташоване в стороні від переправ, якими користується ворог. Однак, на думку Хланя, вуличних боїв у місті не буде.

"Чи будуть провокації? Звичайно будуть, але я не бачу логіки в прогнозуванні вуличних боїв", – підсумував депутат Херсонської обласної ради.

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