На правом берегу Днепра находятся 20 тысяч оккупантов. Это половина того количества русских солдат, которые дислоцировались в регионе. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

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У ВСУ нет доступа в Херсон

Последняя информация, которую мы имеем, состоит в том, что якобы 4-ю тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные все еще там, воюют, ведут военные действия с целью прикрытия других,

– заявил Скибицкий.

Он добавил, что россияне отступают со второй линии обороны, на которую их отвергли Вооруженные Силы Украины в начале октября. Пока неизвестно, будут ли оккупанты сражаться за Херсон.

В то же время советник министра обороны Юрий Сака рассказал Sky News, что отвод войск из Херсона так и не состоялся. ВСУ по состоянию на вечер 10 ноября не имеют доступа в город. Украинские военные и чиновники до сих пор скептически относятся к российским заявлениям о "выходе из Херсона".

Это значительные цифры, поэтому нам придется подождать и посмотреть, начнут ли они отходить,

– подчеркнул Сака.

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Что происходит в Херсонской области

После того как 9 ноября, в России заявили, что забирают свои войска из Херсона, ВСУ начали активнее продвигаться по Херсонской области.

Только за сутки наши воины выгнали оккупантов из 12 населенных пунктов региона, а с 1 октября продвинулись на 36,5 километров на Херсонском направлении.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне не могут за 1 – 2 дня забрать все свои войска из Херсона. На это уйдет минимум неделя.

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