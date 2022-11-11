На правому березі Дніпра перебувають 20 тисяч окупантів. Це половина з тієї кількості російських солдатів, які дислокувалися в регіоні. Про це повідомив представник української розвідки Вадим Скібіцький.

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ЗСУ не мають доступу до Херсона

Остання інформація, яку ми маємо, є про те, що нібито 4-ту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта все ще там, воюють, ведуть військові дії з метою прикриття інших,

– заявив Скібіцький.

Він додав, що росіяни відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули Збройні Сили України на початку жовтня. Наразі досі невідомо, чи будуть окупанти битися за Херсон.

Водночас радник міністра оборони Юрій Сака розповів Sky News, що відведення військ з Херсона так і не відбулося. ЗСУ станом на вечір 10 листопада не мають доступу до міста. Українські військові й чиновники досі скептично ставляться до російських заяв про "вихід з Херсона".

Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити,

– підкреслив Сака.

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Що відбувається на Херсонщині

Після того, як 9 листопада, у Росії заявили, що забирають свої війська з Херсона, ЗСУ почали активніше просуватися Херсонською областю.

Лише за одну добу наші воїни вигнали окупантів з 12 населених пунктів регіону, а з 1 жовтня просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росіяни не можуть за 1 – 2 дні забрати всі свої війська з Херсона. На це піде щонайменше тиждень.

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