В ОК "Південь" зазначили, що після того, як основні російські підрозділи відійшли з правого берега, вони підірвали Антонівські мости. Це окупанти зробили, аби ускладнити просування ЗСУ.
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Росіяни били з Кінбурської коси по Миколаївщині
Не в змозі протистояти українській армії, ворожі війська продовжують обстрілювати цивільне населення. Так вони гатили з "Градів" та "Ураганів" по Нікопольщині: є двоє поранених. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Миколаївщині.
Тим часом Сили оборони вдало поцілили по штабу росіян у Червоному Маяку на Херсонщині. Попередньо загинули 30 ворогів, також "відмінусувались" 2 танки та 4 вантажівки.
Яких втрат зазнав ворог на південному напрямку:
- Українська авіація двічі вдарила по живій силі противника в Бериславському і Херсонському районах.
- Підтверджено ліквідацію 25 ворогів.
- Знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки.
- Також росіяни залишились без складу боєприпасів в Каховському районі.
Яка ситуація на Херсонському напрямку / Відео ОК "Південь":
ЗСУ деокуповують Південь України: які останні новини
- На Херсонщині та Миколаївщині українські захисники звільнили вже близько 3 тисяч квадратних кілометрів території.
- Проте у ЗСУ наголошують: вороги відступили не повністю, частина з них досі лишається на правому березі Дніпра.
- Під час відступу ворог підірвав за собою основні мости, аби завадити ЗСУ.
- У Міноборони кажуть, що зачистка лише обласного центру може тривати не один тиждень.
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