Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По ее словам, зачистка Херсона после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах. Маляр подчеркнула, что людям кажется, будто освобождение – это зашли, поставили флаг и все. На самом деле, пояснила заместитель министра обороны, освобождение украинских территорий – это преимущественно стабилизационные меры, и они иногда продолжаются неделями.

Она отметила, что, прежде всего, необходимо провести разминирование территорий, а также "отработать" по коллаборантам и оккупантам.

Первое, что нужно будет сделать, это разминирование. Обезопасить территорию. И именно поэтому мы обращаемся к людям и в частности к журналистам, которые хотят очень оперативно сообщать информацию: без разрешения находящегося на месте командующего не стоит никуда двигаться. Тем более вперед военных. Потому что это очень опасно для жизни,

– подчеркнула Маляр.

Украина знает фамилии всех предателей

Она добавила, что Минобороны выступает за привлечение предателей и оккупантов к ответственности, где это возможно. Кроме того, россияне пополнят украинский обменный фонд.

"Нам известны все фамилии людей, которые пошли на сотрудничество с врагом. С каждым из них будет проводиться работа по закону. Относительно оккупантов – у нас открываются производства против них", – подтвердила Маляр.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты переодевались в гражданское в течение 2 недель. Это не должно расслаблять, а наоборот сосредотачивать все силы украинских защитников.

На освободившихся территориях возможна работа диверсионных групп. Именно поэтому, по словам Гуменюк, Силы обороны не спешат объявлять свои успехи на других направлениях и в населенных пунктах.

Увольнение Херсона: главное

11 ноября Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. Вооруженные силы Украины вошли в город, а пути отступления российских оккупантов находятся под огненным контролем украинской армии. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.

Ранее в сети опубликовали видео с машины уезжавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

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