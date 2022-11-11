В сети опубликовали видео из машины россиян, уезжающих из Херсона. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину, пишет 24 канал.

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Уезжают и плачут

Судя по видео, мужчина и женщина после оккупации переехали в Херсон. Но из-за контрнаступления украинских военных вынуждены снова ехать в Россию. Россияне плачут, потому что знают, какая никчемная жизнь их ждет на Родине и понимают, как хорошо жилось в Украине.

Несмотря на это, водитель автомобиля отмечает, что "они еще вернутся".

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