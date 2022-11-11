По информации российских телеграмм-каналов, в Крыму военный грузовик врезался в легковушку "Мицубиси Лансер". Российские наемники, вероятно, под страхом наступления ВСУ так убегали с Херсонского направления, что не заметили перед собой гражданское авто, пишет 24 канал.

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Сколько человек пострадали

По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили 17 человек: 15 военнослужащих и двое гражданских.

В результате инцидента травмы получили 15 оккупантов / Фото российский телеграмм-канал

КАМАЗ с оккупантами вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После чего слетел в кювет и перевернулся. Судя по фото, оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

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