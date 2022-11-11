По информации российских телеграмм-каналов, в Крыму военный грузовик врезался в легковушку "Мицубиси Лансер". Российские наемники, вероятно, под страхом наступления ВСУ так убегали с Херсонского направления, что не заметили перед собой гражданское авто, пишет 24 канал.
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Сколько человек пострадали
По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили 17 человек: 15 военнослужащих и двое гражданских.
В результате инцидента травмы получили 15 оккупантов / Фото российский телеграмм-канал
КАМАЗ с оккупантами вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После чего слетел в кювет и перевернулся. Судя по фото, оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
Ситуация в Херсонской области: что нужно знать
- За минувшие сутки ВСУ полностью освободили 12 населенных пунктов Херсонской области. Эту информацию официально подтвердили в Генштабе.
Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны Украины. Войска оккупантов экстренно упаковываются в плавсредства и пытаются бежать из Херсона. В то же время Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 "Калибрами".
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они вынужденно покидают Херсон. Войска отводят на левый берег Днепра. Все привыкли к тому, что оккупанты часто врут, поэтому к такой информации следует относиться осторожно.
- Накануне из Херсонской ОГА исчез российский флаг-тряпка. В то же время само здание захватчики уже некоторое время не использовали, опасаясь за свою безопасность.
- Пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов. В Кремле его считали заместителем гауляйтера Сальдо. Его смерть пока не подтверждена.
- В разных телеграмм-каналах появилась информация, что следует ожидать хороших новостей из Снигиревки Баштанского района Николаевской области, граничащей с Херсонской областью. Именно освобождение этого населенного пункта откроет ВСУ путь на Херсон. Официальной информации о поднятии украинского флага пока нет. Также пока неизвестно, удалось ли защитникам полностью зачистить местность от оккупантов.
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