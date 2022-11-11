У мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину, пише 24 канал.
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Виїжджають і плачуть
Судячи з відео, чоловік та жінка після окупації переїхали у Херсон. Та, через контрнаступ українських військових, змушені знову їхати в Росію. Росіяни плачуть, бо знають, яке нікчемне життя їх чекає в Батьківщині і розуміють, як добре жилося в Україні.
Попри це водій автомобіля зазначає, що "вони ще повернуться".
Росіяни знову не хочуть їхати, бо "все душевно і по-домашньому": дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: основні моменти
- За минулу добу ЗСУ повністю звільнили 12 населених пунктів Херсонської області. Цю інформацію офіційно підтвердили у Генштабі.
- Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони України. Війська окупантів екстрено пакуються у плавзасоби та намагаються втекти з Херсонщини. Водночас Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами".
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони вимушено залишають Херсон. Війська відводять на лівий берег Дніпра. Усі звикли до того, що окупанти часто брешуть, тому до такої інформації слід ставитися обережно.
- Напередодні з Херсонської ОДА зник російський прапор-ганчірка. Водночас саму будівлю загарбники вже якийсь час не використовували, побоюючись за свою безпеку.
- Пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стрємоусов. У Кремлі його вважали заступник гауляйтера Сальдо. Його смерть наразі не підтверджена.