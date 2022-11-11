Сине-желтые флаги уже развеваются в центре города. Украинцы в сети делятся друг с другом радостными переживаниями, передает 24 канал.

Важно В Херсоне люди ждут ВСУ: бойцов заметили на окраине города

Пользователи сети пишут, что от потрясающих новостей о Херсоне и Херсонской области можно расплакаться от счастья. Сейчас вся Украина затаила дыхание в ожидании новых известий с Юга.

Просыпайся Украина, это – не сон, домой возвращается Херсон!

– подчеркивают украинцы.

Украинцы благодарят ВСУ

Херсонцы вышли на улицы встречать украинских воинов. Сообщается, что их уже видели в окрестностях города. В сети вспомнили, как выглядел Херсон в марте, когда на улицы тоже выходили местные, протестуя против оккупантов.

Кроме того, в сети тысячи сообщений со словами благодарности украинским воинам.

Радость со слезами на глазах. Слава Воинам Украины, которые освободили наш Херсон. Да будет земля пухом и вечная слава тем, кто не дошел,

– пишут украинцы.

Также украинцы вспоминают прогнозы украинской власти. В частности, глава ГУР Минобороны отмечал, что Херсон будет освобожден до конца ноября.

Освобождение Херсона: что известно

9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.

Российские оккупанты заявили, что отводят свои войска с правобережья Херсонской области.

Отступая, россияне взорвали Антоновский мост.

Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона. Над зданием Херсонской ОГА уже подняли украинское знамя. Также перед зданием Херсонской ОГА развевается флаг ЕС.

Смотрите больше – как херсонцы встречают ВСУ: видео