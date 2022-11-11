Синьо-жовті прапори вже майорять у центрі міста. Українці в мережі діляться один з одними радісними переживаннями, передає 24 канал.
Важливо У Херсоні люди чекають на ЗСУ: бійців помітили на околиці міста
Не стримати сліз радості – реакція мережі
Користувачі мережі пишуть, що від приголомшливих новин про Херсон та Херсонську область можна розплакатись від щастя. Наразі вся Україна затамувала подих в очікуванні нових звісток з Півдня.
Прокидайся Україно, це – не сон, додому повертається Херсон!
– наголошують українці.
Українці дякують ЗСУ
Херсонці вийшли на вулиці зустрічати українських воїнів. Повідомляють, що їх вже бачили на околицях міста. У мережі згадали, як виглядав Херсон в березні, коли на вулиці також виходили місцеві, протестуючи проти окупантів.
Крім того, в мережі тисячі дописів зі словами вдячності українським воїнам.
Радість зі сльозами на очах. Слава Воїнам України, які звільнили наш Херсон. Нехай буде земля пухом і вічна слава тим, які не дійшли,
– пишуть українці.
Також українці згадують прогнози української влади. Зокрема, глава ГУР Міноборони зазначав, що Херсон звільнять до кінця листопада.
Звільнення Херсона: що відомо
- 9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях.
- Російські окупанти заявили, що відводять свої війська з правобережжя Херсонщини.
- Відступаючи, росіяни підірвали Антонівський міст.
- Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона. Над будівлею Херсонської ОДА вже підняли український прапор. Також перед будівлею Херсонської ОДА майорить прапор ЄС.
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