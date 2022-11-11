Синьо-жовті прапори вже майорять у центрі міста. Українці в мережі діляться один з одними радісними переживаннями, передає 24 канал.

Важливо У Херсоні люди чекають на ЗСУ: бійців помітили на околиці міста

Користувачі мережі пишуть, що від приголомшливих новин про Херсон та Херсонську область можна розплакатись від щастя. Наразі вся Україна затамувала подих в очікуванні нових звісток з Півдня.

Прокидайся Україно, це – не сон, додому повертається Херсон!

– наголошують українці.

Українці дякують ЗСУ

Херсонці вийшли на вулиці зустрічати українських воїнів. Повідомляють, що їх вже бачили на околицях міста. У мережі згадали, як виглядав Херсон в березні, коли на вулиці також виходили місцеві, протестуючи проти окупантів.

Крім того, в мережі тисячі дописів зі словами вдячності українським воїнам.

Радість зі сльозами на очах. Слава Воїнам України, які звільнили наш Херсон. Нехай буде земля пухом і вічна слава тим, які не дійшли,

– пишуть українці.

Також українці згадують прогнози української влади. Зокрема, глава ГУР Міноборони зазначав, що Херсон звільнять до кінця листопада.

Звільнення Херсона: що відомо

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях.

Російські окупанти заявили, що відводять свої війська з правобережжя Херсонщини.

Відступаючи, росіяни підірвали Антонівський міст.

Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона. Над будівлею Херсонської ОДА вже підняли український прапор. Також перед будівлею Херсонської ОДА майорить прапор ЄС.

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