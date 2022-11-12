Наши воины проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории Херсонщины. Кроме того, украинские защитники мастерски уничтожают врага по разным направлениям фронта. Тем временем оккупанты продолжают террор гражданского населения. Детальнее об этом информирует 24 канал.

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Украинские защитники отразили 14 атак врага

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Масютовка и Орлянка Харьковской области;

Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области;

Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Очередная схватка "кадыровцев" и "мобиков"

На временно оккупированной территории Донбасса отношения между "мобиками" и "кадыровцами" остаются напряженными. Очередное столкновение произошло в Макеевке Донецкой области. Оккупанты ранили своих же 3 бойцов.

Российские захватчики ведут воздушную разведку и до сих пор пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

Оккупанты продолжают террор мирного населения

Войско Путина продолжает атаковать критическую инфраструктуру и жилье гражданского населения. Захватчики традиционно нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки, 11 ноября, российские захватчики нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара, а еще более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под прицелом врага оказались 25 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает размещать своих бойцов, технику и оборудовать огневые позиции для минометов и артиллерии в зданиях и на территории религиозных организаций, образовательных учреждений и здравоохранения.

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Украинские защитники "затрехсотили" еще более сотни врагов

В Запорожье 10 ноября наши воины атаковали район сосредоточения оккупантов. В Генштабе подтвердили ранение более 100 вражеских бойцов. Информация о погибших уточняется.

За прошедшие сутки, 11 ноября, наша авиация 16 раз ударила по врагу. В частности, под поражение попали сразу 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники. Кроме того – 3 позиции зенитно-ракетных комплексов русской армии.

За прошедшие сутки украинские воины сбили по меньшей мере один вражеский беспилотник типа "Орлан". Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

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