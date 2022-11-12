Зокрема за останню добу окупанти продовжують вести активну оборону по усій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів та міномети. На це є що відповісти й ЗСУ.

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Дії росіян на Півдні

Зі зведення ОК відомо, що наразі на Півдні вороги облаштовують фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території. Разом з цим вони обстрілюють позиції Сил оборони та щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини, застосовуючи:

реактивні системи залпового вогню,

артилерійські системи різних калібрів,

міномети.

На щастя, за останню добу на Півдні обійшлося без людських втрат та постраждалих. Натомість ворогу вдалося зруйнувати та пошкодити людські оселі.

Також відомо, що вони ведуть повітряну розвідку з метою виявлення позицій України та коректування вогню артилерії. Так, протягом останньої ночі в ОК відмітили польоти близько півтора десятка безпілотних шпигунів у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонщини.

Відповідь України

Звісно, не було спокою окупантам від захисників України. В ОК "Південь" повідомили, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони завдавали ударів по:

нових позиціях ворога,

районах зосередження живої сили, техніки та озброєння.

Через активне ведення бойових дій наразі точні втрати противника не відомі, однак в вомандуванні заявили, що вони дорозвідуються. Тому варто очікувати на подальші хороші новини від військових.

Загальні втрати Росії за останню добу

Зранку 12 листопада Генштаб повідомив, що за останню добу військам України вдалося знищити 810 російських загарбників. Разом з ними лічильник втрат загарбників сягнув позначки в 80 210 осіб.

Також росіяни втрачають й свою техніку, яку захисники не лише трофеять, а й активно знищують. Лише за 1 добу 11 листопада українці знищили:

24 танки (загальна кількість – 2838);

34 бойові броньовані машини (5730);

20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4279);

12 артилерійських систем (1829);

1 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1506);

1 одиницю спеціальної техніки (160).

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