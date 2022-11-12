Тож наші воїни мають виходити з ситуації, коли можуть знищувати логістику, яка забезпечує окупантам постачання сил та засобів на тимчасово окупованих територіях. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Логістика ворога на Півдні – одна маленька колія

Якщо ми будемо акцентувати на цьому, то на деяких напрямках можемо повністю нівелювати їх (росіян – 24 канал) можливості щодо забезпечення своїх військ,

– повідомив військово-політичний оглядач.

Так, тимчасово окупований півострів Крим є транзитним вузлом саме для забезпечення Півдня. Втім, цей великий логістичний вузол сьогодні залежить від маленької залізничної колії на Кримському мосту, яка працює в реверсивному режимі.

"Якщо станеться ще 1 – 3 інциденти саме на цій логістичній артерії, то не виключено, що вони взагалі втратять можливість своєчасно отримувати забезпечення, тобто почнеться руйнування оборони на Півдні", – зауважив Коваленко.

Від чого залежить знищення логістичних артерій на Сході

На Сході України все залежить від контрнаступу та вогневого впливу наших бійців. Станом на сьогодні ЗСУ достатньо просунулися на східному фронті для того, щоб контролювати деякі логістичні артерії.

Ба більше, якщо українські захисники до кінця 2022 року звільнять Луганщину бодай до межі зі Старобільськом, то це буде серйозним впливом на логістичні сполучення ворога в регіоні.

Навіть використовуючи виключно територію України для того, щоб нівелювати їхнє забезпечення – у нас все може вийти дуже добре,

– підсумував військово-політичний оглядач.

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Буданов запевнив, що Кримський міст не існуватиме

Зранку 8 жовтня на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Внаслідок як автомобільне, так і залізничне полотно моста зазнали руйнувань, а частина дорожнього полотна обвалилася в воду.

Україна офіційно не визнала, що причетна до "бавовни" на мосту через Керчинську протоку. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю з великою обережністю говорив про Кримський міст, зазначивши, що краще порушити цю тему пізніше, швидше за все, вже після нашої перемоги.

Однак він заявив, що Кримський міст зникне, адже ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна. Станеться це вже після деокупації півострова.

Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати,

– підкресли Буданов.