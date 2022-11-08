Ремонтні роботи на Кримському мосту досі тривають

Сьогодні, 8 листопада, росіяни відзвітували про встановлення першого прольоту на Кримському мосту. Кажуть, за кілька днів встановлять наступний – смакують процес, певно. Ось так, "приліт" був один, а встановлювати прольоти доводиться досі.

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Встановлення першого готового прольоту на Кримському мосту завершено, монтаж наступного заплановано на 11 листопада,

– цитують РосЗМІ Хуснулліна – заступника голови уряду Росії з питань будівництва.



Кримський міст зараз – ремонтні роботи досі тривають / Фото РосЗМІ

Зверніть увагу! Сьогодні так зване міністерство транспорту Росії оголосило про закриття Кримського мосту на 13 годин – з 03:00 до 15:00 8 листопада за київським часом. Причина – ремонт, ось схоже і результат. Темпи далекі від тих, що обіцяли росіяни. Варто відзначити, що після вибухів 8 жовтня на мосту заборонений проїзд фур і вантажівок. Основний маршрут для них до тимчасово окупованого Криму – паромні переправи.

До нового прильоту обіцяють усе полагодити

Окупанти хочуть запустити рух обома смугами правої частини Кримського мосту до 20 грудня.

Це важлива ціль для росіян, адже саме через Кримський міст вони перекидають військову техніку і зброю на частину окупованої України. Зокрема на Херсонський напрямок, який до слова, залишається одним із напруженіших на лінії фронту.

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Коротко про вибухи на Кримському мосту:

8 жовтня пролунали потужні вибухи на Кримському мосту. Путін назвав вибух "терактом", а в Росії почали "розслідування", у якому заявили, що за вибухами стоять українські спецслужби.

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії та натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії між військовими та спецслужбами.

Крім того, путінські заяви про "теракт" і "помсту" не варті нічого, адже Кримський міст є законною ціллю для ЗСУ, що визнають й іноземні партнери. Переправа побудована незаконно і сполучає Росію з тимчасово окупованим Кримом.

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