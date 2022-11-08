Ремонтные работы на Крымском мосту продолжаются

Сегодня, 8 ноября, россияне отчитались об установлении первого пролета на Крымском мосту. Говорят, через несколько дней установят следующий – смакуют процесс, наверное. Вот так, "прилет" был один, а устанавливать пролеты приходится до сих пор.

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Установка первого готового пролета на Крымском мосту завершена, монтаж следующего запланирован на 11 ноября,

– цитируют РосСМИ Хуснуллина – заместителя главы правительства России по вопросам строительства.



Крымский мост сейчас – ремонтные работы до сих пор продолжаются / Фото РосСМИ

Обратите внимание! Сегодня так называемое министерство транспорта России объявило о закрытии Крымского моста на 13 часов – с 03:00 до 15:00 8 ноября по киевскому времени. Причина – ремонт, вот похоже и результат. Темпы далеки от тех, что обещали россияне. Следует отметить, что после взрывов 8 октября на мосту запрещен проезд фур и грузовиков. Основной маршрут для них во временно оккупированный Крым – паромные переправы.

До нового прилета обещают все починить

Оккупанты хотят запустить движение по обеим полосам правой части Крымского моста до 20 декабря.

Это важная цель для россиян, ведь именно через Крымский мост они перебрасывают военную технику и оружие на часть оккупированной Украины. В частности, на Херсонское направление, которое к слову, остается одним из напряженных на линии фронта.

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Коротко о взрывах на Крымском мосту:

8 октября произошли мощные взрывы на Крымском мосту. Путин назвал взрыв "терактом", а в России начали "расследование", в котором заявили, что за взрывами стоят украинские спецслужбы.

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России и намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России между военными и спецслужбами.

Кроме того, путинские заявления о "теракте" и "мести" не стоят ничего, ведь Крымский мост является законной целью для ВСУ, котору признают и иностранные партнеры. Переправа построена незаконно и соединяет Россию с временно оккупированным Крымом.

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