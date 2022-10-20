Зеленский заявил, что Украина точно "не заказывала" взрыв на Крымском мосту . При этом президент намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России.
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Зеленский заявил о конфликте между российскими военными и спецслужбами
В частности, Зеленский заявил, что у России серьезный конфликт между военными и спецслужбами. Следовательно, какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.
Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, постоянно решающих, кто из них главнее,
– сказал Зеленский.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Ранним утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Из-за подрыва моста он стал частично непригодным для проезда, а Россия начала тщательно проверять всех, кто им пользуется.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин, комментируя взрыв на мосту, назвал его терактом против гражданской инфраструктуры России. В ответ Россия 10 октября массированно атаковала Украину.
- ФСБ России быстро обнародовала расследование и обвинила во взрыве ГУР МО и главу украинской разведки Кирилла Буданова. Главная версия россиян – взрыв грузовика. Однако эта версия имеет целый ряд нестыковок.
- В Украине заявляют, что взрыв на Крымском мосту – спецоперация российских силовиков.
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