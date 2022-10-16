Как инцидент с Крымским мостом изменил ситуацию на фронте

Взрыв на переправе помог Вооруженным Силам Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Около 75% поставок вражеской армии на Юге Украины осуществлялось через Крымский мост. Теперь этот путь усложнен.

Гуменюк рассказала, что даже природа на стороне Украины. Ведь по состоянию на 16 октября россияне остановили движение паромов из-за шторма.

Из-за ветра невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив, поэтому они действительно страдают от недостатка оборудования, боекомплектов, военной техники,

– объяснила спикер ОК "Юг".

Что известно о взрыве на мосту

Утром 8 октября на мосту, соединяющем временно оккупированный Крым с Россией, произошел взрыв. Железнодорожное полотно испытало разрушения, а автомобильное – вообще упало в воду. На полуострове сразу случилась паника среди россиян. Все начали массово снимать наличные деньги, а в магазинах установили ограничения на продажу товаров в одни руки.

Россияне сразу начали искать виновных в произошедшем. В следственном комитете заявили, что к взрыву причастны украинцы, грузины, армяне и даже некоторые россияне. В то же время президент государства-агрессора Владимир Путин даже пригрозил расторжением зернового соглашения. Мол, взрывчатку мог перевозить зерновоз.

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В Офисе Президента все обвинения в сторону Украины опровергли.

Удалось ли врагу возобновить переправу

Россияне утверждают, что якобы восстановили Крымский мост, но Гуменюк говорит, что это неправда. Ремонтные работы полностью зависят от погодных условий. Сейчас россиянам мешают сильные ветра. Работы до сих пор продолжаются, ведь их постоянно переносят.

В Керчи уже выстроились очереди из огромного количества грузовиков. Им приходится ждать по 3 – 4 суток.

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