Як інцидент з Кримським мостом змінив ситуацію на фронті

Вибух на переправі допоміг Збройним Силам України. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Майже 75% постачань ворожої армії на Півдні України здійснювалося через Кримський міст. Тепер цей шлях ускладнений.

Гуменюк розповіла, що навіть природа на боці України. Адже станом на 16 жовтня росіяни зупинили рух поромів через шторм.

Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають від нестачі обладнання, боєкомплектів, військової техніки,

– пояснила речниця ОК "Південь".

Що відомо про вибух на мосту

Зранку 8 жовтня на мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією, трапився вибух. Залізничне полотно зазнало руйнувань, а автомобільне – взагалі впало в воду. На півострові одразу трапилася паніка серед росіян. Усі почали масово знімати готівку, а в магазинах встановили обмеження на продаж товарів в одні руки.

Росіяни одразу почали шукати винних у тому, що сталося. У слідчому комітеті заявили, що до вибуху причетні українці, грузини, вірмени та навіть деякі росіяни. Водночас президент держави-агресорки Владімір Путін навіть пригрозив розірванням зернової угоди. Мовляв, вибухівку міг перевозити зерновоз.

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В Офісі Президента усі звинувачення у сторону України спростували.

Чи вдалося ворогу відновити переправу

Росіяни стверджують, що нібито відновили Кримський міст, але Гуменюк каже, що це неправда. Ремонтні роботи повністю залежать від погодних умов. Зараз росіянам перешкоджають сильні вітри. Роботи досі тривають, адже їх постійно переносять.

У Керчі вже вишукувалися черги з величезної кількості вантажівок. Їм доводиться очікувати по 3 – 4 доби.

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