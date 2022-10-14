Поспіх росіян у веденні справи щодо Кримського мосту свідчить про те, що ворог хоче якомога швидше замести сліди. Воно й не дивно, адже версія про начинену вибухівкою вантажівку буквально тріщить по швах. Водночас судилище над підозрюваними вже провели, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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П'ятьох фігурантів уже ув'язнили

Якщо раніше ми повідомляли про затримання вісьмох фігурантів у справі про підрив Кримського мосту, то тепер уже є перші судові рішення. Так, у Київському районному суді Сімферополя під арешт вирішили відправити п'ятьох із затриманих.

За словами джерела росЗМІ, їх усіх узяли під варту. За ґратами фігуранти справи перебуватимуть до 8 грудня. Мовиться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна. Зауважимо, що Роман Соломка та Володимир Злоба, як запевняють у ФСБ, – буцімто громадяни України.

Версія про підрив вантажівки розвалюється

Нагадаємо, що загалом ФСБ зазначили, що буцімто причетні до вибухів на Кримському мосту 12 людей. З них вісьмох уже встигли затримати. І як ми зазначили вище, п'ятьох – навіть засудити. Громадян України та Вірменії у списку фігурантів, припускають в InformNapalm, вписали не просто так. Вони необхідні, щоб бодай якось відбілити репутацію самих росіян.

Звинувачення глави ГУР МО Кирила Буданова в організації самого підриву – чергова нісенітниця, яку придумали окупанти. З іншого боку, їм вигідно було знайти не лише причетних до вибуху в Україні, а й самих організаторів у нашій державі. І найкраще, на думку окупантів, з цією роллю впоралися б лише у розвідці.

Але ж зовсім усе не тримається купи. До прикладу, на рентгенівському знімку вантажівки видно, що у ній були лише рулони з поліетиленом. Жодних вибухових пристроїв всередині, як запевняють росіяни, не було.

Та й сама вантажівка викликає дуже багато питань. Наприклад, на відео можна побачити, що не транспортний засіб став причиною руйнувань на мосту. Він лиш потрапив у засвіт вибуху. Ба більше, як тоді пояснити знищення двох прольотів на споруді, розташованих в абсолютно різних місцях?

Останній штрих у сумнівах версії ФСБ. На відео з оглядом вантажівки та на рентгенівському знімку дві різні машини. На тій, яка буцімто пройшла сканер, – на одну вісь менше. Це означає, що ворог у поспіху бодай якось сфабрикувати докази не зумів зробити все хоча б на дещицю правдоподібним.

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