Про це 24 каналу сказав громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук. Він зазначив, що що фотографії фури та її "рентгені" є так звані колеса-упирі, які "зникають".
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Крім того, на фото видно, що немає ніякого просідання. Макарук каже, що росіяни взяли типове креслення фури і зробили з того “рентген”.
ФСБ оприлюднила фото та "рентген" фури, яка спричинила вибух на Кримському мосту
Але ми бачимо ще одну цікаву річ – коли дивитися на це фото, то помітно бокові труби (планки) біля багажника, хоча на "рентгені" їх немає. Також немає розміщення захисних залізних планок під балонами. Тому ФСБшники страждають окультовими науками створили "колеса-упирі",
– заявив речник InformNapalm.
Військовий додав, що працівники ФСБ ще й запустили відео з місця вибуху на Кримському мосту і фахівці помітили, що цей вибух був не таким.
Макарук запевнив, що все всім зрозуміло, що ФСБшники самі підірвали міст, щоб зробили деескалацію, до якої вони давно готувалися. "Адже ракетний удар такої сили раптово не зробиться – треба було підвести ракети, зібрати розвіддані і задати траєкторії", – додав він.
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Речник InformNapalm пояснив, що Кремль годує "гімн*м" свою аудиторію вже 8 років, тому люди вже не розбираються в тому. "Тож, в Росії може “зайти” будь-яка вигадка, бо вони ж кажуть, що Україна – це "держава-терорист". Це тотальна пропаганда", – підсумував він.
На його думку, незабаром Кримський міст повністю впаде і тоді почнеться цікава річ на окупованому півострові.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
- Близько 6 години ранку 8 жовтня на Керчинському мосту прогримів вибух. Частина конструкції буквально обвалилася у воду. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, російські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна.
- В Росії заявили, що всередині вантажівки була вибухівка. Цікаво, що напередодні у Кремлі неодноразово запевняли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст. І взагалі міст охороняють під водою, над водою та нібито як тільки можна.
- В ОП заявили, що вибух на Кримському мосту зробили самі росіяни. Михайло Подоляк зауважив, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво Міноборони та Генштабу Росії.
- Водночас заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Окрім того, він почав говорити про "знищення" України.
- А російські "правоохоронці" 12 жовтня офіційно розповіли голові слідчого комітету Росії свою версію вибуху на Кримському мосту. Заявили, що все нібито організували українські спецслужби.