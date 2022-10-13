Про це 24 каналу сказав громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук. Він зазначив, що що фотографії фури та її "рентгені" є так звані колеса-упирі, які "зникають".

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Крім того, на фото видно, що немає ніякого просідання. Макарук каже, що росіяни взяли типове креслення фури і зробили з того “рентген”.



ФСБ оприлюднила фото та "рентген" фури, яка спричинила вибух на Кримському мосту

Але ми бачимо ще одну цікаву річ – коли дивитися на це фото, то помітно бокові труби (планки) біля багажника, хоча на "рентгені" їх немає. Також немає розміщення захисних залізних планок під балонами. Тому ФСБшники страждають окультовими науками створили "колеса-упирі",

– заявив речник InformNapalm.

Військовий додав, що працівники ФСБ ще й запустили відео з місця вибуху на Кримському мосту і фахівці помітили, що цей вибух був не таким.

Макарук запевнив, що все всім зрозуміло, що ФСБшники самі підірвали міст, щоб зробили деескалацію, до якої вони давно готувалися. "Адже ракетний удар такої сили раптово не зробиться – треба було підвести ракети, зібрати розвіддані і задати траєкторії", – додав він.

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Речник InformNapalm пояснив, що Кремль годує "гімн*м" свою аудиторію вже 8 років, тому люди вже не розбираються в тому. "Тож, в Росії може “зайти” будь-яка вигадка, бо вони ж кажуть, що Україна – це "держава-терорист". Це тотальна пропаганда", – підсумував він.

На його думку, незабаром Кримський міст повністю впаде і тоді почнеться цікава річ на окупованому півострові.

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