Расследователи агентства "Мольфар" установили немало доказательств, почему версия россиян абсурдна, и объяснили наиболее вероятные причины взрыва.

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Что официально сообщила Россия

"Самый защищенный мост" России, на который ежегодно уходит более 32 миллионов долларов из государственной казны, по версии самих же россиян, разрушил грузовик, который вез несколько тонн пленки. Впоследствии пленку в объяснениях сменили на селитру.

Интересно и то, что в официальной версии упоминают об обвале в 2 пролетах моста, но молчат о повреждениях на еще одном, соседнем.



Повреждение еще одного пролета, о котором не упомянули / Фото Maxar

Что не сходится в объяснениях России

Россия говорит, что грузовик перевозил удобрения с селитрой. Но согласно правилам перевозки, опасные грузы должны транспортироваться исключительно с сопровождением.

В то же время СМИ пишут, что водитель должен был перевозить 21 тонну пленки, которая была вложена на паллеты.

Все въезды на мост оборудованы стационарными инспекционно-смотровыми радиотехническими комплексами СТ-6035. Однако, говорят, мол, грузовик не проверили при въезде на мост, хотя должны были, учитывая какой опасный груз транспортировали.

При взрыве грузовика на мосту должна была остаться дыра в дорожном полотне, но оно устояло.

На видео со взрывом на некоторых кадрах можно рассмотреть, что взрывов только на автодороге было 2, а потом еще 1 – на железнодорожном полотне. На это указывает белая полоса, которая появилась до взрыва, то есть, вероятно, из-за ракетного удара или подрыва снизу. А грузовик, который, по официальной информации, был причиной разрушения моста, даже не находился в эпицентре взрыва, хотя и попал позже под него.

Почему грузовик – не причина взрыва: фотопруфы

На автомобильном мосту, если смотреть покадрово видео в момент взрыва, появляется белая вспышка справа грузовика, со стороны фонарного освещения моста. Грузовик и легковой автомобиль – на автополотне без повреждений. Далее после взрыва можно видеть, что дым и огонь начинают распространяться также направо, через фонари.

На кадрах с момента взрыва видно, что грузовик даже не был в эпицентре взрыва / Скриншоты Мольфар

Также, если по кадрово смотреть видео, то видим, что в момент взрыва грузовик и легковое авто расположены возле объекта за полотном моста, а ехавшая по встречной полосе легковая машина – ближе к взрыву. Более того, на полосе по направлению к Крыму легковая машина обгоняет грузовик в районе объекта за мостом.

Другие возможные причины взрыва

Конечно, нельзя исключать версию "привета" от Вооруженных Сил Украины. Однако здесь тоже больше вопросов, чем ответов. Во-первых, если бы по мосту запустили ракетой, то поражения были бы значительно большими.

В случае именно ракетной атаки была бы эффективной MGM-168A Atacms на базе Himars. Но пока нет подтвержденных фактов поставок такого вооружения Украине.

Более того, если учесть все обстоятельства взрыва, то ракету должны были выпустить с юго-западной стороны. Тогда ракета летела над Крымом и, вероятно, попала бы в зону российских РЛС. То есть ракету бы сбили.

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А если мост взорвали снизу, то как?

Также возможен подрыв моста снизу. Ведь на момент подрыва под обрушившейся секцией была волна, тогда как под другими – нет. Это также может являться фактом следствия работы воздушного или водяного дрона. Или что опоры моста таки были заминированы.



Под поврежденной секцией на момент взрыва была волна / Скриншот Мольфар

На кадрах камеры, прикрепленной к железнодорожной части моста, можно увидеть, как между опорами виден белый объект – он движется по воде. Однако это волна или какая-то лодка – сказать трудно, ведь в первые секунды камеру ослепляет взрыв.

Если рассматривать версию с водяным дроном, специалисты расследователи предположили, что его могли поставить нам из США, или это дрон украинского производства. Добавляют, что по целям оккупантов в Крыму регулярно работают украинские воздушные беспилотники.

Именно эту версию подтверждает факт, что полотно дороги сорвало с креплений, а опоры уцелели (потому что их устойчивость выше, чем устойчивость полотна).



Мост могли взорвать снизу / Фото Скриншот Мольфар

Также на фото последствий взрыва мы видим отверстие, а возле опоры — следы деформации металла. На внутренней поверхности уцелевшего полотна видны горелые следы.

В СМИ также распространяли информацию, что Керченский мост заминировали еще в сентябре, и, мол, официальную версию со взрывчаткой в грузовике специально "разгоняют", чтобы переложить ответственность с ФСБ на охрану моста и госавтоинспекцию России.

Расследователи Bellingcat все же не соглашаются с этой версией, потому что пламя расширялось вверх, а если бы взрыв был под пролетом моста, то была бы задержка между первым взрывом и взрывом грузовика.

Однако очевидно одно – Россия сознательно лжет о причине взрыва.

Взрыв на Керченском мосту: последние новости

В ночь на 9 октября на Крымском мосту произошли масштабные взрывы, повредившие железнодорожные пути и один пролет автомобильной дороги.

В рамках слабой версии "взорвался грузовик" – ФСБ задержали 8 участников "теракта", а всего их, как убеждают россияне, было 12. Однако в InformNapalm отметили, что граждан Украины и Армении приписали к этой выборке не просто так.

Со следующего дня, 10 октября, Россия начала наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре многих городов Украины. Продолжились атаки и 11 октября. В Кремле официально сообщили, что это ответ на "теракт" на мосту.

Однако в МИД Украины и Офисе Президента подчеркнули, что эти два события никак не связаны между собой. Мол, Россия специально могла подстроить взрыв на Крымском мосту, чтобы потом заявлять, что ее спровоцировали на это.

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