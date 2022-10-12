Розслідувачі агенства "Мольфар" встановили чимало доказів, чому версія росіян є абсурдною та пояснили найімовірніші причини вибуху.

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Що офіційно повідомила Росія

"Найзахищеніший міст" Росії, на який щорічно йде понад 32 мільйони доларів з державної казни, за версією самих же росіян, зруйнувала вантажівка, яка везла декілька тонн плівки. Згодом, плівку у поясненнях таки змінили на селітру.

Цікаво й те, що в офіційній версії згадують про обвал у 2 прольотах мосту, але мовчать про ушкодження на ще одному, сусідньому.



Ушкодження ще одного прольоту, про який не згадали / Фото Maxar

Що не сходиться у поясненнях Росії

Росія каже, що вантажівка перевозила добрива із селітрою. Але згідно з правилами перевезення, небезпечні вантажі мали б транспортуватися виключно із супроводом.

Водночас ЗМІ пишуть, що водій мав перевозити 21 тонну плівки, яка була вкладена на палети.

Усі в'їзди до мосту обладнані стаціонарними інспекційно-оглядовими радіотехнічними комплексами СТ-6035. Однак, кажуть, мовляв, вантажівку не перевірили при в'їзді на міст, хоча мали б, зважаючи на те, який небезпечний вантаж транспортували.

Під час вибуху вантажівки на мосту мала б залишитися діра в дорожньому полотні, але воно встояло.

На відео з вибухом, на деяких кадрах можна розгледіти, що вибухів лише на автодорозі було 2, а потім ще 1 – на залізничному полотні. На це вказує біла смуга, яка з'явилась до вибуху, тобто, ймовірно, через ракетний удар або підрив знизу. А вантажівка, яка, за офіційною інформацією, була причиною руйнування мосту, навіть не перебувала в епіцентрі вибуху, хоч і потрапила пізніше під нього.

Чому вантажівка – не причина вибуху: фотопруфи

На автомобільному мосту, якщо дивитися покадрово відео в момент вибуху, з'являється білий спалах праворуч вантажівки, з боку ліхтарного освітлення мосту. Вантажівка та легкове авто – на автополотні без пошкоджень. Далі після вибуху можна бачити, що дим і вогонь починають поширюватися також праворуч, через ліхтарі.

На кадрах з моменту вибуху видно, що вантажівка навіть не була в епіцентрі вибуху / Скриншоти Мольфар

Також якщо по кадрово дивитись відео, то бачимо, що в момент вибуху вантажівка та легкове авто розташовані біля об'єкта за полотном мосту, а легкова машина, яка їхала зустрічною смугою, – ближче до вибуху. Ба більше, на смузі у напрямку до Криму легкова машина обганяє вантажівку в районі об'єкта за мостом.

Інші можливі причини вибуху

Звісно, не можна відкидати версію "привіту" від Збройних сил України. Однак, тут теж більше питань, ніж відповідей. По-перше, якби по мосту запустили ракетою, то міра ураження була б значно більшою.

У випадку саме ракетної атаки була б ефективною MGM-168A Atacms на базі Himars. Але поки немає підтверджених фактів постачання такого озброєння Україні.

Ба більше, якщо врахувати усі обставини вибуху, то ракету мали б випустити з південно-західного боку. Тоді ракета летіла б над Кримом і, ймовірно, потрапила б в зону російських РЛС. Тобто, ракету би збили.

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А якщо міст підірвали знизу, то як?

Також можливий підрив моста знизу. Адже на момент підриву, під секцією, яка обвалилась, була хвиля, тоді як під іншими – ні. Це також може бути фактом наслідку роботи повітряного чи водяного дрону. Чи що опори мосту таки були заміновані.



Під секцією, що ушкоджена, на момент вибуху була хвиля / Скриншот Мольфар

На кадрах з камери, прикріпленої до залізничної частини мосту, можна побачити, як між опорами видно білий об'єкт – він рухається водою. Однак, чи це хвиля, чи якийсь човен – сказати важко, адже в перші секунди камеру осліплює вибух.

Якщо розглядати версію з водяним дроном, то фахівці розслідувачі припустили, що його могли поставили нам зі США, або це дрон українського виробництва. Додають, що по цілях окупантів у Криму регулярно працюють українські повітряні безпілотники.

Саме цю версію підтверджує факт, що полотно дороги зірвало з кріплень, а опори вціліли (бо їхня стійкість вища, ніж стійкість полотна).



Міст могли підірвати знизу / Фото Скриншот Мольфар

Також на фото наслідків вибуху бачимо отвір, а біля опори — сліди деформації металу. На внутрішній поверхні того полотна, яке вціліло, видно горілі сліди .

У ЗМІ також поширювали інформацію, що Керченський міст замінували ще у вересні і, мовляв, офіційна версія з вибухівкою у вантажівці спеціально "розганяють", аби перекласти відповідальність з ФСБ на охорону мосту та державтоінспекцію Росії.

Розслідувачі Bellingcat все ж не погоджуються із цією версією, бо полум'я розширювалося до верху, а якби вибух був під прольотом мосту, то була б затримка між першим вибухом і вибухом вантажівки.

Однак, очевидно одне – Росія свідомо бреше про причину вибуху.

Вибух на Керченському мосту: останні новини

У ніч проти 9 жовтня на Кримському мосту сталися масштабні вибухи, які пошкодили залізничну колію та один проліт автомобільної дороги.

У рамках слабкої версії "вибухнула вантажівка" – ФСБ затримали 8 учасників "теракту", а загалом їх, як переконують росіяни, було 12. Однак, в InformNapalm зазначили, що громадян України та Вірменії приписали до цієї вибірки не просто так.

З наступного дня, 10 жовтня, Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох міст України. Продовжились атаки й 11 жовтня. У Кремлі офіційно повідомили, що це відповідь на "теракт" на мосту.

Однак, у МЗС України та Офісі Президента наголосили, що ці дві події жодним чином не пов'язані між собою. Мовляв, Росія спеціально могла підлаштувати вибух на Кримському мосту, щоб потім заявляти, буцімто її спровокували на це.

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