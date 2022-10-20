Зеленський заявив, що Україна точно "не замовляла" вибуху на Кримському мосту. При цьому президент натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії.
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Зеленський заявив про конфлікт між російськими військовими та спецслужбами
Зокрема, Зеленський заявив, що в Росії серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами. Відтак, якась з цих сторін могла стояти за вибухами.
Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним,
– сказав Зеленський.
Що відомо про вибух на Кримському мості
- Рано-вранці 8 жовтня на Кримському мосту прогримів потужний вибух. Через підрив мосту він став частково непридатним для проїзду, а Росія почала ретельно перевіряти всіх, хто ним користується.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін, коментуючи вибух на мості, назвав його терактом проти цивільної інфраструктури Росії. У відповідь Росія 10 жовтня масово атакувала Україну.
- ФСБ Росії швидко оприлюднило розслідування та звинуватила у вибуху ГУР МО й главу української розвідки Кирила Буданова. Головна версія росіян – вибух вантажівки. Однак ця версія має цілий ряд недоліків.
- В Україні заявляють, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків.
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