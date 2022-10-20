Зеленський заявив, що Україна точно "не замовляла" вибуху на Кримському мосту. При цьому президент натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії.

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Зеленський заявив про конфлікт між російськими військовими та спецслужбами

Зокрема, Зеленський заявив, що в Росії серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами. Відтак, якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним,

– сказав Зеленський.

Що відомо про вибух на Кримському мості

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