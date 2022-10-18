У мережі опублікували відео, що перед Кримським мостом утворилися великі затори, пише 24 канал. Зокрема, один з автомобілів стоїть у черзі майже 5 годин, хоча перед стоп-лінією був лише 15.

До теми Причини вибуху на Кримському мосту: чому версія Росії про вантажівку – провальна

За 40 хвилин проїхала лиш одна автівка

Люди припускають, що окупанти, ймовірно, кожну автівку розбирають ледь не до гвинтиків перед тим, як пустити на Кримський міст.

Вони скаржаться, що за 40 хвилин перед ними проїхала лише одна машина в напрямку окупованого Криму.

Затори перед Кримським мостом: відео

З чим можуть бути пов'язані затори на Кримському мосту

8 жовтня на Кримському мосту прогримів потужний вибух, унаслідок якого міст став частково непридатним для проїзду. Росія очікувано звинуватила Україну.

Владімір Путін назвав вибух на мості нібито терактом проти цивільної інфраструктури Росії. Уже 10 жовтня Росія масово атакувала Україну, випустивши понад 80 ракет за один день. Путін публічно заявив, що це відповідь за вибух на мосту.

У ФСБ Росії вкрай швидко прозвітували про успіх у розслідуванні вибуху. Організатором, на думку росіян, стало ГУР МО, а також його глава Кирило Буданов. Головна версія росіян – вибух вантажівки. Однак ця версія має цілий ряд недоліків.

У Києві переконують, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння. Зокрема, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що за організацією підриву мосту може стояти саме Росія.

Хто б не знищив Кримський міст, однак це позитивний фактор для України. У ЗСУ пояснили, що знищення мосту через Керченську протоку завадить росіянами не тільки перекидати сили, але й забирати поранених з поля бою.

У Британії заявили, що порушення пропускної спроможності Кримського мосту матиме значний вплив на здатність Росії підтримувати свої війська на Півдні України.

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