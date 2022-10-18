В сети опубликовали видео, что перед Крымским мостом образовались большие пробки, пишет 24 канал. В частности, один из автомобилей стоит в очереди почти 5 часов, хотя перед стоп-линией было всего 15.

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За 40 минут проехала лишь одна машина

Люди предполагают, что оккупанты, вероятно, каждую машину разбирают чуть ли не до винтиков перед тем, как пустить на Крымский мост.

Они жалуются, что за 40 минут перед ними проехала только одна машина в направлении оккупированного Крыма.

Пробки перед Крымским мостом: видео

С чем могут быть связаны пробки на Крымском мосту

8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв , в результате которого мост стал частично непригодным для проезда. Россия ожидаемо обвинила Украину.

Владимир Путин назвал взрыв на мосту якобы терактом против гражданской инфраструктуры России. Уже 10 октября Россия массово атаковала Украину, выпустив более 80 ракет в один день. Путин публично заявил, что это ответ за взрыв на мосту.

В ФСБ России очень быстро отчитались об успехе в расследовании взрыва. Организатором, по мнению россиян, стало ГУР МО, а также его глава Кирилл Буданов. Главная версия россиян – взрыв грузовика. Однако эта версия имеет ряд недостатков.

В Киеве утверждают, что взрыв на Крымском мосту – это спецоперация российских силовиков , которые таким образом начинают свое противостояние. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за организацией подрыва моста может стоять именно Россия .

Кто бы ни уничтожил Крымский мост, однако это положительный фактор для Украины. В ВСУ объяснили, что уничтожение моста через Керченский пролив помешает россиянам не только опрокидывать силы , но и забирать раненых с поля боя.

В Британии заявили, что нарушение пропускной способности Крымского моста окажет значительное влияние на способность России поддерживать свои войска на Юге Украины.

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