Днем 12 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал загадочное сообщение. Таким образом он вроде бы намекнул, что скоро стоит ждать новостей с Кинбурнской косы.

Обратите внимание В Великобритании отреагировали на освобождение Херсона и объяснили, какие это будет иметь последствия

На что намекает Ким

Виталий Ким опубликовал лаконичное сообщение, в котором намекает на то, что стоит ждать новостей с Кинбурнской косы. Стоит отметить, что публикация главы Николаевской ОВА не означает, что эту часть области уже освободили, однако стоит ожидать оттуда хороших новостей.

Отдельно отметим, что сухопутный путь на косу лежит с левого берега Херсонской области, пока временно находящегося под российской оккупацией.



Загадочное сообщение Виталия Кима / Скриншот

В ОК "Юг" анонсируют хорошие новости с фронта

В эфире национального телемарафона руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также анонсировала хорошие новости с фронта. По ее словам, наступление украинских войск продолжается и в Херсоне наши защитники и защитницы не останавливаются. По ее словам, хорошие новости могут быть уже сегодня, 12 ноября.

Мы продолжаем продвигаться и, в том числе зачищать территории, закрепляться на занятых позициях. Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного "российского ленд-лиза". Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости,

– заявила Гуменюк.

Отдельно Наталья Гуменюк отметила, что идет боевая работа по Кинбурнской косе.

Стоит также отметить, что глава Офиса Президента Андрей Ермак также намекнул, что украинцев еще ждут новые хорошие новости и они еще впереди. В то же время чиновник подчеркнул, что все успешные наступательные операции наших войск имеют высокую цену – жизнь наших бойцов.

Деоккупация Николаевской области

11 ноября стало известно, что в результате контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Юге удалось деоккупировать почти всю часть Николаевской области, которую захватили оккупанты. В частности, накануне наши воины освободили Снигиревку, которая долгое время была прифронтовым городом.

Кроме того, благодаря освобождению Херсона удалось вернуть контроль над водопроводом из Днепра, через который до российского вторжения осуществляли водоснабжение в Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что сначала необходимо провести разминирование, а уже тогда можно будет говорить о возобновлении водоснабжения в город.

Интересно – ISW опубликовали новый отчет об освобождении Херсонской области: смотрите видео